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4 ноября, 14:28

Коварные редкие пчёлы помешали Цукербергу построить дата-центр Meta*

У Цукерберга возникли трудности при строительстве дата-центра из-за редких пчёл

У руководителя корпорации Meta* Марка Цукерберга возникли трудности при строительстве нового дата-центра с искусственным интеллектом в США. Он должен был работать на энергии, вырабатываемой атомной станцией. Однако реализации планов помешали редкие пчёлы, которые обитают на территории региона, передаёт газета The Financial Times.

Теперь, из-за редких насекомых, план постройки центра придётся поменять. Сейчас рассматриваются более экологичные варианты постройки и функционирования центра. Рассматриваются варианты использования безуглеродной энергетики, в том числе ядерной. Корпорация давать комментарии отказалась.

Ранее Life.ru сообщал, что состояние Цукерберга выросло в шесть раз после запуска метавселенной. Это сделало его четвёртым самым богатым человеком в мире.

* Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.

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Shutterstock / FOTODOM / Monika Bodova

Полина Никифорова
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