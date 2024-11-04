Коварные редкие пчёлы помешали Цукербергу построить дата-центр Meta*

У руководителя корпорации Meta* Марка Цукерберга возникли трудности при строительстве нового дата-центра с искусственным интеллектом в США. Он должен был работать на энергии, вырабатываемой атомной станцией. Однако реализации планов помешали редкие пчёлы, которые обитают на территории региона, передаёт газета The Financial Times.

Теперь, из-за редких насекомых, план постройки центра придётся поменять. Сейчас рассматриваются более экологичные варианты постройки и функционирования центра. Рассматриваются варианты использования безуглеродной энергетики, в том числе ядерной. Корпорация давать комментарии отказалась.

Ранее Life.ru сообщал, что состояние Цукерберга выросло в шесть раз после запуска метавселенной. Это сделало его четвёртым самым богатым человеком в мире.