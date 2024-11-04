ЦИК Белоруссии отверг две кандидатуры на пост президента

За пост президента Республики Белоруссия продолжат борьбу семь кандидатов. Об этом рассказал Центризбирком на заседании, которое транслировали на официальном сайте.

Прежде комиссия уже допустила до сбора подписей четыре команды. Позже были зарегистрированы группы Анны Канопацкой, председателя Республиканского совета Белорусского союза офицеров Сергея Бобрикова и лидера Компартии Сергея Сыранкова. Отказ в регистрации получила Диана Ковалёва и Виктор Кулеша.