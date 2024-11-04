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4 ноября, 14:50

ЦИК Белоруссии отверг две кандидатуры на пост президента

ЦИК Белоруссии: В выборах президента продолжат борьбу семь претендентов

За пост президента Республики Белоруссия продолжат борьбу семь кандидатов. Об этом рассказал Центризбирком на заседании, которое транслировали на официальном сайте.

Прежде комиссия уже допустила до сбора подписей четыре команды. Позже были зарегистрированы группы Анны Канопацкой, председателя Республиканского совета Белорусского союза офицеров Сергея Бобрикова и лидера Компартии Сергея Сыранкова. Отказ в регистрации получила Диана Ковалёва и Виктор Кулеша.

На пост президента Белоруссии намерены баллотироваться 9 кандидатов
На пост президента Белоруссии намерены баллотироваться 9 кандидатов

Недавно лидер Белоруссии Александр Лукашенко признался, что спокойно воспринимает предстоящую президентскую кампанию в стране. Вместе с этим в беседе с журналистами он добавил, что намерения удержать власть у него нет.

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Shutterstock / FOTODOM / SergeyPhoto7

Николай Рюмин
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