Бабушка из Тольятти стала жертвой разбойного нападения бывшей соседки со скальпелем

Жительница Тольятти совершила разбойное нападение на бывшую соседку. Сначала она просто пришла в квартиру к старушке, а затем достала скальпель и перешла к угрозам, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

Инцидент произошёл в Комсомольском районе города. Добычей злоумышленницы стали телефон, банковские карты и деньги. Общая стоимость украденного имущества составила 70 тысяч рублей. Подозреваемую удалось найти по камерам видеонаблюдения, когда она расплачивалась картой в магазине. 40-летняя задержанная призналась в содеянном и объяснила свои действия недостатком средств. Уточняется, что ранее она была судима за имущественные преступления.