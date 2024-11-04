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4 ноября, 15:31

В детском лагере в Кемеровской области произошла вспышка кишечной инфекции

В Кемеровской области следователи инициировали проверку по факту массового заболевания детей в оздоровительном лагере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК России.

По данным ведомства, утром 4 ноября в детском оздоровительном лагере «Голубь» в Новокузнецком районе Кузбасса воспитанникам потребовалась медицинская помощь. К врачам обратились пять детей в возрасте от 10 до 14 лет с жалобами на боли в животе. У них диагностировали признаки кишечной инфекции.

«Незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что Роспотбернадзор проверит утренние фильтры в школах и садах из-за вируса Коксаки. В так называемые фильтры входят опрос родителей о состоянии здоровья ребёнка, осмотр и термометрия.

Массовое отравление произошло в университете МВД на Ставрополье
Массовое отравление произошло в университете МВД на Ставрополье
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Shutterstock / FOTODOM / Olga_bl777

Наталья Демьянова
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