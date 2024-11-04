В детском лагере в Кемеровской области произошла вспышка кишечной инфекции

В Кемеровской области следователи инициировали проверку по факту массового заболевания детей в оздоровительном лагере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК России.

По данным ведомства, утром 4 ноября в детском оздоровительном лагере «Голубь» в Новокузнецком районе Кузбасса воспитанникам потребовалась медицинская помощь. К врачам обратились пять детей в возрасте от 10 до 14 лет с жалобами на боли в животе. У них диагностировали признаки кишечной инфекции.

«Незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — говорится в сообщении СК.