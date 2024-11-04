«То ли сразу перевернуло, то ли сильно тряхнуло»: Жена рассказала о гибели офицера на Сегозере

Служивший на СВО офицер Андрей Ткаченко, чьё тело нашли на берегу Сегозера в Карелии, погиб в результате несчастного случая из-за шторма. Об этом порталу 47.ru рассказала его супруга.

Со слов Юлии, 28 октября её супруг вместе с другом и его восьмилетним сыном отправились рыбачить на Сегозеро на «крепком металлическом катере», который арендовали. На озере поднялся шторм и примерно в 400 метрах от берега судно перевернулось. До ближайшего острова смог доплыть только ребёнок. Оба взрослых — Ткаченко и его приятель — погибли, их тела позже прибило к берегу.

«В 10:50 Андрей написал мне «Доброе утро. У нас сильный ветер». Я ответила, что у нас погода нормальная, но он сообщение уже не прочитал. Как мы поняли, лодку то ли сразу перевернуло, то ли сильно тряхнуло», — рассказала Юлия.

Юлия и Андрей Ткаченко. Фото © 47.ru

На СВО 37-летний Ткаченко отправился добровольцем в ноябре 2022 года и недавно вернулся с фронта. У него две медали «За отвагу» и три ордена Мужества. Также известно, что он служил в Сирии. Сам Ткаченко жил в Ленинградской области, в Карелию он поехал к другу на рыбалку.