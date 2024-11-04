Вылетевший из Петербурга в Уфу самолёт совершил экстренную посадку в Пулково

Самолёт, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Уфу, экстренно вернулся в Пулково. Как сообщает «Фонтанка», лайнер уже успешно приземлился.

По информации издания, Superjet авиакомпании «Россия» вылетел из Северной столицы, но почти сразу после начала полёта в багажном отделении сработала сигнализация. Командир воздушного судна был вынужден разворачиваться и возвращать самолёт на землю. В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.

«Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров», — говорится в сообщении ведомства.