Европа послала Грету Тунберг в Тбилиси протестовать против результатов выборов

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг заметили на митинге оппозиции в Тбилиси. Она находится возле здания парламента в окружении грузинских гражданских активистов.

Ранее Тунберг видели в кафе в грузинской столице. По некоторой информации, она прилетела в Закавказье по приглашению некой неправительственной организации. Будет ли она выступать на митинге, пока неизвестно.

В центре Тбилиси сегодня проходит очередной митинг против признания результатов парламентских выборов. Обстановка в районе здания грузинского парламента спокойная, на месте дежурят правоохранители. Лидеры оппозиционных партий собрались, чтобы огласить план своих дальнейших действий.