Европа послала Грету Тунберг в Тбилиси протестовать против результатов выборов
Экоактивистку Грету Тунберг заметили на митинге оппозиции в Тбилиси
Тунберг на митинге оппозиции в Тбилиси. Обложка © X / MykhailoRohoza
Шведскую экоактивистку Грету Тунберг заметили на митинге оппозиции в Тбилиси. Она находится возле здания парламента в окружении грузинских гражданских активистов.
Ранее Тунберг видели в кафе в грузинской столице. По некоторой информации, она прилетела в Закавказье по приглашению некой неправительственной организации. Будет ли она выступать на митинге, пока неизвестно.
В центре Тбилиси сегодня проходит очередной митинг против признания результатов парламентских выборов. Обстановка в районе здания грузинского парламента спокойная, на месте дежурят правоохранители. Лидеры оппозиционных партий собрались, чтобы огласить план своих дальнейших действий.
Напомним, в Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы, победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая выступает за суверенитет страны и против вмешательства Запада во внутренние дела государства. Её результат — 53,93% голосов. Президент Саломе Зурабишвили и ряд оппозиционно настроенных политиков бойкотировали итоги выборов и призывали местных жителей к протестам. При этом Зурабишвили, которая по конституции должна придерживаться политического нейтралитета, выступила на первом же митинге. Она заявила, что результаты выборов якобы были сфальсифицированы.