Полицейские Чехии отказались штрафовать граждан в знак протеста из-за зарплат

Чешские полицейские придумали необычный способ выразить своё недовольство низкими зарплатами, переработками и засильем бюрократии, сообщает газета Ceske noviny. Дело в том, что закон запрещает правоохранителям бастовать, но они нашли выход из ситуации.

Так, стражи порядка перестали штрафовать водителей за мелкие нарушения, не наказывают даже за проезд на красный свет. Также полицейские теперь долго копаются в административных делах и не выезжают на вызов, если происшествие не угрожает жизни и здоровью людей. Такая акция протеста продлится до пятницы, 8 ноября. Если власти не пойдут навстречу, то правоохранители обещают провести 21 ноября масштабный митинг перед зданием МВД в Праге. Кстати, к акции собрались присоединиться и пожарные.

Газета отмечает, что начальная зарплата полицейского в Чехии на сегодняшний день составляет 27 тысяч крон (примерно 113 тысяч рублей). Протестующие требуют повышения оклада минимум на четыре тысячи крон (почти 17 тысяч рублей).