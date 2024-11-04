Глава Таганрога призвала жителей подготовиться к эвакуации из-за наводнения

Из-за неблагоприятных погодных условия в Таганроге Ростовской области может начаться эвакуация жителей из неблагоприятных зон. Порывы ветра в городе достигали сегодня 23-28 м/с, специалисты фиксируют повышение уровня воды в Таганрогском заливе, написала глава города Светлана Камбулова в своём телеграм-канале.

«Мониторинговые группы продолжают контролировать уровень воды. Спасатели со всем необходимым оборудованием, включая мотопомпы и насосы, дежурят в круглосуточном режиме. Заблаговременно стоит позаботиться о защите вещей в доме и подготовиться к тому, что, возможно, будет необходимо покинуть своё жильё», — отметила Камбулова.

Позже она уточнила, что уровень воды начал стабилизироваться. Группы мониторинга продолжают наблюдение.