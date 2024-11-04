Министр Лаоса станцевала «Калинку» на концерте в честь Дня народного единства

Министр информации, культуры и туризма Лаоса Суансаван Винякет присоединилась к выступлению ансамбля «Хор Турецкого», станцевав под «Калинку» на сцене Национального культурного холла Лаоса. Организованный в честь Дня народного единства концерт прошёл при поддержке правительства Москвы, российского МИД и Русского дома в Лаосе и собрал зрителей, которым были представлены известные российские песни.

«Мероприятие посетила министр информации, культуры и туризма Лаоса Суансаван Винякет, которая поднялась на сцену во время исполнения песни «Калинка», чтобы лично поприветствовать ансамбль», — приводят ТАСС слова Россотрудничества.

Глава Русского дома в Лаосе Александр Радьков подчеркнул значение этого события как символа дружбы и взаимопонимания между народами России и Лаоса. Он отметил, что отношения между странами укрепляются: в этом году президент Лаоса дважды посетил Россию, что стало основой для дальнейшего развития культурных и гуманитарных связей.