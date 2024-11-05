Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 03:00

Друзья, семья и свежий воздух: Life.ru узнал, как отдыхают россияне старшего возраста

Исследование НАФИ: 57% россиян старше 60 лет ведут активный образ жизни

Россияне старше 60 лет ведут насыщенную и активную жизнь, предпочитая проводить время с друзьями и семьей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tijana Moraca

Россияне старше 60 лет ведут насыщенную и активную жизнь, предпочитая проводить время с друзьями и семьей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tijana Moraca

Многие россияне старше 60 лет ведут насыщенную и активную жизнь, предпочитая проводить время с друзьями и семьей. Такие данные показало новое исследование аналитического центра НАФИ, с результатами ознакомился Life.ru.

Так, более половины опрошенных (57%) считают свой образ жизни активным: они посещают культурные мероприятия, занимаются спортом и совершают поездки. Главным образом, россияне старшего возраста выбирают общение с друзьями (48%).

Важное место в их досуге занимают совместные прогулки на свежем воздухе, которые предпочитают 62% респондентов. Интерес к отдыху в уединении встречается реже — только у 23% участников, причем привлекает он больше мужчин (25%).

Исследование выявило и интересные гендерные различия. Например, 52% женщин старшего возраста предпочитают проводить время с друзьями, тогда как среди мужчин эта цифра ниже — 38%. Общение с родными также занимает значительное место в жизни пенсионеров: с детьми предпочитают проводить время 39% опрошенных, с внуками — 38%. Примечательно, что работающие пенсионеры больше ориентированы на время с внуками (44%), чем неработающие (34%).

Эксперты отмечают, что поддержание социальной активности в зрелом возрасте помогает не только улучшить качество жизни, но и способствует замедлению когнитивных нарушений, что может продлить период эффективной трудовой деятельности.

Экономист объяснила, кто не получит прибавку к пенсии после 80 лет
Экономист объяснила, кто не получит прибавку к пенсии после 80 лет

Кстати, недавно российским пенсионерам пообещали увеличение пенсий в 2025 году. Это затронет как работающих, так и неработающих граждан.

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar