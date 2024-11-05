Друзья, семья и свежий воздух: Life.ru узнал, как отдыхают россияне старшего возраста

Многие россияне старше 60 лет ведут насыщенную и активную жизнь, предпочитая проводить время с друзьями и семьей. Такие данные показало новое исследование аналитического центра НАФИ, с результатами ознакомился Life.ru.

Так, более половины опрошенных (57%) считают свой образ жизни активным: они посещают культурные мероприятия, занимаются спортом и совершают поездки. Главным образом, россияне старшего возраста выбирают общение с друзьями (48%).

Важное место в их досуге занимают совместные прогулки на свежем воздухе, которые предпочитают 62% респондентов. Интерес к отдыху в уединении встречается реже — только у 23% участников, причем привлекает он больше мужчин (25%).

Исследование выявило и интересные гендерные различия. Например, 52% женщин старшего возраста предпочитают проводить время с друзьями, тогда как среди мужчин эта цифра ниже — 38%. Общение с родными также занимает значительное место в жизни пенсионеров: с детьми предпочитают проводить время 39% опрошенных, с внуками — 38%. Примечательно, что работающие пенсионеры больше ориентированы на время с внуками (44%), чем неработающие (34%).

Эксперты отмечают, что поддержание социальной активности в зрелом возрасте помогает не только улучшить качество жизни, но и способствует замедлению когнитивных нарушений, что может продлить период эффективной трудовой деятельности.