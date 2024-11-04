На западе Украины начали работу языковые патрули, но идея понравилась не всем
«Пятый»: Языковые патрули начали работу в украинском Ивано-Франковске
На западе Украины, в городе Ивано-Франковске начали работу так называемые языковые патрули. Так, инспекторы подходят на улицах к местным жителям и предлагают им пройти курсы украинского языка.
Как передаёт «Пятый» канал, инициатива по созданию таких патрулей принадлежит местным властям. В сюжете демонстрируется, как девушки-волонтёры подходят на улицах города к местным жителям и предлагают им пройти курсы украинского языка. Однако инициатива пришлась по душе не многим.
Например, одна из местных жительниц отказалась от предложения инспектора, а другая посоветовала волонтёрше почитать историю о языке. Другая прохожая и вовсе заявила, что уезжает из города. Тех, кто бы с воодушевлением отнёсся к данной идее, в сюжете показано не было.
Напомним, ранее власти Ивано-Франковска объявили о введении «языковых инспекторов» для контроля соблюдения норм, направленных на уменьшение использования русского языка в общественных местах. Этот шаг был сделан якобы в рамках усилий по усилению позиций украинского языка.
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