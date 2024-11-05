На Украине могут находиться несколько десятков немецких военных советников для поддержки работы с технически сложным вооружением, заявил РИА «Новости» глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер. При этом, по его словам, Берлин официально отрицает присутствие своих сил на украинской территории.

Как отметил Нимайер, хотя официального признания от немецких властей не поступило, в частных беседах с отставными военными ему сообщали, что советники из Германии действительно присутствуют в Незалежной, но в боевых действиях не участвуют. По его словам, для эксплуатации определённого западного вооружения необходима длительная подготовка, а украинские солдаты в основном обучались работе с советским оружием.

Политик уточнил, что речь может идти о десятках специалистов.

«Не сотни. Думаю, держать это в секрете было бы невозможно, если (Военных. — Прим. Life.ru) больше 100 или 200. Но я считаю, это правда. Это, конечно, ещё один скандал», — подчеркнул он.

Кроме того, он выразил мнение, что в ответе на запрос Бундестага от немецкого правительства может последовать уклончивый ответ или искажённые данные.