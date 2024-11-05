Белоусов отметил высокий профессионализм российских военных разведчиков
Белоусов: Военные разведчики демонстрируют высокий профессионализм в ходе СВО
День военного разведчика отмечается в России, Белоруссии, Казахстане и Армении 5 ноября. Обложка © VK / Минобороны РФ
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. В своём обращении министр отметил, что разведчики демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине.
«В ходе специальной военной операции, военные разведчики, следуя славным традициям предшественников, демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм, образцово исполняют свой воинский долг», — подчеркнул Белоусов.
Министр обороны также отметил ветеранов, подвиги которых являются достойным примером для молодых бойцов. Вместе с этим он поблагодарил сотрудников оборонных предприятий за создание современного вооружения и вклад в развитие научно-технического потенциала России.
День фронтового, или военного, разведчика в России празднуют с 2000 года. Праздник — 5 ноября — приурочен к дате образования ГРУ СССР. Таким образом, наши военные разведчики могут по праву считаться преемниками советского ГРУ. Подробнее об этом дне читайте в материале Life.ru.