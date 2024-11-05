Путин примет верительные грамоты у иностранных послов

Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты у новых послов, представляющих 28 стран. Мероприятие пройдёт 5 ноября в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца и станет первой церемонией такого рода в 2024 году.

В последний раз аналогичное событие состоялось 4 декабря 2023 года, когда российский лидер принял верительные грамоты у 21 дипломата.

В числе приглашённых дипломатов будут и представители недружественных стран. В частности, среди прибывших для вручения документов — посол Японии Акира Муто, канадский дипломат Сара Тейлор и посланница Израиля Симона Гальперин. Кроме того, на церемонии будут представители Италии, Испании и посланники других европейских и азиатских государств.

Также верительные грамоты российскому президенту вручат посол Индии Винай Кумар, белорусский дипломат Александр Рогожник и послы из Киргизии, Азербайджана и Армении. В список гостей вошли и послы из Мьянмы, Буркина-Фасо, Малайзии, Кении, Эфиопии и других стран.

Вручение верительных грамот символизирует начало дипломатической миссии послов в России и традиционно сопровождается выступлением президента, в котором он освещает ключевые тенденции международной политики и двусторонние отношения с государствами, представители которых присутствуют на церемонии.