Авиакомпания Air France приостановила полёты над Красным морем из-за светящегося объекта в небе. Как сообщает агентство Express, его заметили во время пролёта над Суданом.

«Крупная авиакомпания приостановила полёты над Красным морем после того, как экипаж самолёта увидел светящийся объект на большой высоте, когда самолёт пролетал над Суданом», — пишет газета.

В результате маршрут некоторых рейсов был изменен, а ряд самолётов вернулись на посадку в аэропорты вылета.