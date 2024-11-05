Украинцы массово планируют вывезти детей из страны

Многие украинские семьи планируют вывезти детей за границу, отказываясь от продолжения обучения по украинской системе, сообщает УНИАН.

Директор одной из коммерческих школ Владимир Страшко рассказал изданию, что получает всё больше запросов от родителей, которые хотят перевести детей на дистанционное или зарубежное обучение. Если раньше такие заявления в основном касались старшеклассников — мальчиков 10-11 классов, то теперь родители интересуются дистанционным обучением для детей всех возрастов.

Страшко отметил, что это становится тенденцией: дети, выехавшие за границу, со временем прекращают обучаться по украинской программе. Вначале они часто совмещали зарубежное образование с украинским или проходили только обязательный украинский компонент, но теперь многие семьи решают совсем отказаться от местного обучения.

Причина кроется в том, что семьи, уже покинувшие страну, не планируют возвращаться, а их дети не собираются сдавать выпускные экзамены и поступать в украинские ВУЗы.