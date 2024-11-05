Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 04:05

Су-34 сбросил бомбы на позиции ВСУ у границы с Курской областью

Су-34 уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничье Курской области

Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанёс удар по личному составу и опорному пункту Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, удар производился авиационными бомбами с использованием универсального модуля планирования и коррекции.

Су-34 уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничье Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

После успешного уничтожения целей, подтверждённого разведкой, экипаж Су-34 вернулся на аэродром вылета без происшествий.

Путин заявил, что Курская область будет зачищена от ВСУ
Путин заявил, что Курская область будет зачищена от ВСУ

Ранее появилось видео, как «Ланцет» нанёс удар по машинам ВСУ под Курском. Известно, что автомобиль доставлял боеприпасы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Syritsa

Анатолий Цейко
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Ситуация в Курской области
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar