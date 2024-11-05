Су-34 сбросил бомбы на позиции ВСУ у границы с Курской областью
Су-34 уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничье Курской области
Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанёс удар по личному составу и опорному пункту Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, удар производился авиационными бомбами с использованием универсального модуля планирования и коррекции.
Су-34 уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничье Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
После успешного уничтожения целей, подтверждённого разведкой, экипаж Су-34 вернулся на аэродром вылета без происшествий.
Ранее появилось видео, как «Ланцет» нанёс удар по машинам ВСУ под Курском. Известно, что автомобиль доставлял боеприпасы.
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