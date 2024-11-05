Су-34 сбросил бомбы на позиции ВСУ у границы с Курской областью

Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанёс удар по личному составу и опорному пункту Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, удар производился авиационными бомбами с использованием универсального модуля планирования и коррекции.