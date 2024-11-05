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5 ноября, 03:15

Десантники перекрыли маршрут прорыва ВСУ на одном из участков в Курской области

Российские бойцы блокировали один из маршрутов прорыва ВСУ в Глушковский район Курской области, установив на дороге минный шлагбаум, сообщает Министерство обороны РФ. Операция прошла в районе населённого пункта Новый Путь, где разведчики-десантники тульского подразделения восстановили госграницу, перерезав путь украинским войскам.

Ведомство уточнило, что ранее на этом участке была выстроена сеть инженерных заграждений, однако противник неоднократно нарушал её, используя иностранную технику. В результате успешной операции, российские силы заблокировали и уничтожили часть украинских войск, которые готовились к новому прорыву на российскую территорию.

После штурма под прикрытием артиллерийского огня российские подразделения достигли позиций противника, досмотрели их и установили минный шлагбаум для предотвращения дальнейших попыток прорыва.

Появилось видео, как «Ланцет» испепеляет украинскую машину с боеприпасами под Курском
Появилось видео, как «Ланцет» испепеляет украинскую машину с боеприпасами под Курском

4 ноября сообщалось, что ВСУ потеряли уже почти 30 тысяч военных в Курской области. За сутки потери украинской армии составили более 350 военнослужащих, уничтожены четыре танка, четыре БМП Bradley производства США, бронетранспортёр и 15 боевых бронированных машин

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Анатолий Цейко
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