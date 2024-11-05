Российские бойцы блокировали один из маршрутов прорыва ВСУ в Глушковский район Курской области, установив на дороге минный шлагбаум, сообщает Министерство обороны РФ. Операция прошла в районе населённого пункта Новый Путь, где разведчики-десантники тульского подразделения восстановили госграницу, перерезав путь украинским войскам.

Ведомство уточнило, что ранее на этом участке была выстроена сеть инженерных заграждений, однако противник неоднократно нарушал её, используя иностранную технику. В результате успешной операции, российские силы заблокировали и уничтожили часть украинских войск, которые готовились к новому прорыву на российскую территорию.

После штурма под прикрытием артиллерийского огня российские подразделения достигли позиций противника, досмотрели их и установили минный шлагбаум для предотвращения дальнейших попыток прорыва.