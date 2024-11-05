Деградация и потребление: РФ сломает устаревший западный либеральный порядок, считает Караганов

Россия в течение ближайших двух лет победит Запад на Украине, сломав устаревший западный порядок и обеспечив уход США на позиции «позиции нормальной, великой державы». Об этом заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. По его словам, нынешняя доминирующая социально-экономическая модель с одной стороны обеспечивает рост потребления, а с другой — «деградацию человечества».

Расширение же потребления в условиях господствующего классического империализма приводит к либеральным войнам, выход из которых кроется в повышении роли ядерного сдерживания. Это поможет избежать ядерную войну на ближайшие 15-20 лет. В то же время противоречия между континентами будут расти, и та же Европа уже накинулась на Россию, чтобы сломать нас. РФ же в этот острый период является «повивальной бабкой подъёма мирового большинства, военно-стратегическим стержнем»

«Я надеюсь что в ближайшие два года мы нанесём поражение Западу на Украине, естественно также надеюсь, это мы сделаем это без применения крайних методов и обеспечим, и это очень важная цель, которая не только российская, но и цель наверно всех нас — обеспечим спокойный уход США на позиции нормальной, великой державы, какой она была до Второй Мировой войны», — отметил Караганов в ходе сессии «Договорённость или столкновение? Что скорее разрешит разногласия в эпоху после глобализации» на дискуссионном клубе «Валдай».