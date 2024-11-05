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5 ноября, 05:51

Ветеран ГРУ раскрыл псевдоним Столтенберга при вербовке советской разведкой

Ветеран ГРУ Винокуров: Разведка вербовала Столтенберга под псевдонимом Стеклов

Йенс Столтенберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Йенс Столтенберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

В конце 80-х годов экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг был в разработке разведки СССР под псевдонимом Стеклов. Об этом рассказал ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров в беседе с РИА «Новости». Он опроверг утверждения евроатлантического чиновника о том, что тот якобы пытался переманить на свою сторону «агента КГБ» — «всё было ровно наоборот».

«По некоторым данным, в конце 1980-х — начале 1990-х годов Йенс Столтенберг в действительности находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом Стеклов, однако отказался сотрудничать и сообщил о своих контактах норвежской полиции безопасности», — рассказал Винокуров.

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Напомним, недавно Столтенберг разоткровенничался на тему встреч с русскими разведчиками. По словам Йенса, они вместе уплетали сендвичи с креветками на протяжении десяти лет, после чего будущий генсек НАТО предложил сотрудникам перебежать на сторону Норвегии. Но получил отказ.

Николай Рюмин
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