Российские ноутбуки впервые обогнали по продажам модели брендов из США

Российские ноутбуки за последние девять месяцев обогнали американские бренды Dell, HP и Apple, заняв 11,6 процента рынка по сравнению с 10 процентами у западных конкурентов. Об этом рассказывает «Коммерсантъ».

Известно, что на ошеломительные продажи отечественного товара повлиял не только уход иностранных конкурентов, но и активный маркетинг. За девять месяцев 2024 года было продано 2,58 миллиона российских ноутбуков на 163,3 миллиарда рублей, что на 12% больше сумм прошлого года.

Сейчас доля российских ноутбуков занимает 11,6% рынка. Больше всего покупают компьютеры от фирм Fplus, Digma, Aquarius и Kraftway. Большую часть рынка (70-72 процента) по-прежнему занимают китайские и тайваньские марки Asus, Lenovo, MSI и другие.