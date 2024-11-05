ФАС призвали запретить автоскидки на плохо продаваемые товары на маркетплейсах

Общественники направили обращение к главе ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой о проверке автоскидок маркетплейсов на предмет нарушения закона о защите конкуренции. В письме сообщается, что акции могут наносить ущерб деятельности продавцов. В ведомстве подтвердили получение обращения.

Как сообщает «Коммерсантъ», автоакции стали появляться недавно. Ранее данная система работала на добровольной основе, однако с осени невостребованные товары начали подпадать под автоакцию по умолчанию. Скидки в ряде случаев достигают 50%, что ставит продавцов в убыточное положение, так как они узнают о снижении стоимости только после продажи.

«Если предприниматель лишается права контролировать цены, он попадает в зависимость от маркетплейса, становящегося основным каналом сбыта», – сказала руководитель антимонопольной практики «Рустам Курмаев и партнёры» Елена Кузнецова.

Автоакции призваны разгрузить склады маркетплейсов от неликвида, однако это становится источником проблем в период с высокого спроса.

Ранее Минэкономики предложило запретить маркетплейсам менять цены без согласия продавцов, что было зафиксировано в законопроекте о платформенной экономике. Эксперты считают, что ФАС может обнаружить злоупотребление доминирующим положением со стороны ряда площадок.