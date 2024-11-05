Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 07:20

ФАС призвали запретить автоскидки на плохо продаваемые товары на маркетплейсах

Общественники направили обращение к главе ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой о проверке автоскидок маркетплейсов на предмет нарушения закона о защите конкуренции. В письме сообщается, что акции могут наносить ущерб деятельности продавцов. В ведомстве подтвердили получение обращения.

Как сообщает «Коммерсантъ», автоакции стали появляться недавно. Ранее данная система работала на добровольной основе, однако с осени невостребованные товары начали подпадать под автоакцию по умолчанию. Скидки в ряде случаев достигают 50%, что ставит продавцов в убыточное положение, так как они узнают о снижении стоимости только после продажи.

«Если предприниматель лишается права контролировать цены, он попадает в зависимость от маркетплейса, становящегося основным каналом сбыта», – сказала руководитель антимонопольной практики «Рустам Курмаев и партнёры» Елена Кузнецова.

Автоакции призваны разгрузить склады маркетплейсов от неликвида, однако это становится источником проблем в период с высокого спроса.

Ранее Минэкономики предложило запретить маркетплейсам менять цены без согласия продавцов, что было зафиксировано в законопроекте о платформенной экономике. Эксперты считают, что ФАС может обнаружить злоупотребление доминирующим положением со стороны ряда площадок.

ФАС нашла картельный сговор в сфере дорожного строительства на 14,9 млрд рублей
ФАС нашла картельный сговор в сфере дорожного строительства на 14,9 млрд рублей

Ранее Life.ru рассказал о 6 уловках интернет-магазинов, желающих, чтобы вы переплатили. Чаще всего покупатели тратят больше всего денег во время рзаличных распродаж.

Обложка ©

Life.ru

Мария Любицкая
  • Новости
  • wildberries
  • ФАС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar