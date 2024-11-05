На чемпионате России по регболу в Челябинске произошла массовая драка

На чемпионате России по регболу в Челябинске завязалась массовая драка с участием спортсменов и зрителей. Конфликт случился в первом периоде матча, в котором сразились команды из Красноярска и Чувашии. Сибиряки вели со счётом 6:2.

Потасовка на чемпионате по регболу в Челябинске. Видео © VK / РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕГБОЛА

Регбол — игра сродни баскетбола с элементами борьбы. Мяч можно кидать, отбивать и катить в любом направлении. Пробежек и двойных ведений тут нет.