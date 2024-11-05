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Регион
5 ноября, 07:43

На чемпионате России по регболу в Челябинске произошла массовая драка

На чемпионате России по регболу в Челябинске завязалась массовая драка с участием спортсменов и зрителей. Конфликт случился в первом периоде матча, в котором сразились команды из Красноярска и Чувашии. Сибиряки вели со счётом 6:2.

Потасовка на чемпионате по регболу в Челябинске. Видео © VK / РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕГБОЛА

Регбол — игра сродни баскетбола с элементами борьбы. Мяч можно кидать, отбивать и катить в любом направлении. Пробежек и двойных ведений тут нет.

С кровью и драками: «Спартак» победил ЦСКА в московском дерби
С кровью и драками: «Спартак» победил ЦСКА в московском дерби

Недавно футболисты ЦСКА и «Спартака», проводящие матч в рамках 14-го тура чемпионата России, устроили драку на поле. Это случилось во втором тайме московского дерби. Конфликт завязался с нескольких жёстких стыков.

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VK / РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕГБОЛА

Николай Рюмин
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