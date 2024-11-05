Экс-пристав из Москвы инсценировал свою смерть, боясь мести обманутых должников

Судебный пристав из Москвы, заделавшийся в мошенники, инсценировал собственную смерть, чтобы не отдавать долги своим жертвам и не отбывать тюремный срок. Авантюрист не выдержал одиночества и связался с родными, которые сдали его властям, пишет Mash.

Тимурлан Джавриев трудился в Службе судебных приставов, где возвращал должникам имущество после выплаты долгов. Он решил обойти систему и выдавать людям фальшивые документы о снятии ареста за фиксированную плату: за автомобиль — 500 тысяч рублей, а квартиру — миллион. К нему за помощью обратились минимум 29 человек, двое потом обратились в полицию.

После раскрытия тёмных дел Джавриева, он убежал в Стамбул и там продолжил вешать лапшу через телеграм-канал. Таким образом он обчистил ещё минимум 60 человек. На него завели дело о мошенничестве с применением служебного положения и объявили в федеральный розыск. После этого мужчина записал трогательное прощальное видео.

Шумиха вскоре утихла и лжепокойник от тоски позвонил родным и рассказал, что живёт в Бишкеке. Близкие не разделили позитивного настроя и передали информацию правоохранителям. Обманутых порадовало неожиданное восстание Джавриева и они начали составлять коллективное заявление в Интерпол для экстрадиции мошенника на родину.