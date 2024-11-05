В Узбекистане 51-летнего мужчину приговорили к пяти годам за участие в СВО

Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области в восточном Узбекистане приговорил 51-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за участие в военном конфликте на Украине, присоединившись к Вооружённым силам России.

Согласно данным суда, фигурант выехал в Россию на заработки в мае 2023 года, после чего решил поддержать российские войска в конфликте на Украине. В ноябре прошлого года он подписал годовой контракт с Минобороны РФ, прошёл курс военной подготовки и в феврале был направлен в Украину, где получил ранения. После лечения он вернулся в Узбекистан.

Суд признал гражданина А.Х., родившегося в 1973 году и проживающего в Куштепинском районе, виновным в наёмничестве и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. При вынесении приговора суд учел его искреннее признание, раскаяние и сотрудничество со следствием.

По законодательству Узбекистана, статья о «наемничестве» предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет.