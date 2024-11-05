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5 ноября, 07:37

У Любимовки в Курской области уничтожены 15 бойцов ВСУ

В Коренёвском районе Курской области Россия были уничтожены 15 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время отражения атаки. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«15 бойцов ВСУ, которые проникли на территорию Курской области, были ликвидированы в ходе боевых действий. Это произошло в Кореневском районе, к северу от населенного пункта Любимовка», — рассказал источник агентства.

Он добавил, что боевики отказались сдаться в плен, несмотря на предложенные им условия.

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А ранее Life.ru писал, что ВСУ потеряли за сутки свыше 150 человек в Курской области. По данным Минобороны РФ, российские военные также уничтожили боевую машину пехоты, пять автомобилей и станцию РЭБ.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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