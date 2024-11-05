В Коренёвском районе Курской области Россия были уничтожены 15 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время отражения атаки. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«15 бойцов ВСУ, которые проникли на территорию Курской области, были ликвидированы в ходе боевых действий. Это произошло в Кореневском районе, к северу от населенного пункта Любимовка», — рассказал источник агентства.

Он добавил, что боевики отказались сдаться в плен, несмотря на предложенные им условия.