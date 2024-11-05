Ущерб от гибели скота на фоне боевых действий в Курской области оценивается в 3 млрд рублей

Ущерб от утраты поголовья скота в Курской области превысил 3 миллиарда рублей, как сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в интервью «Ведомостям». Как известно, в регионе продолжаются боевые действия, действуют режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального уровня.

Наибольшие потери понесли свинофермы и молочные комплексы. По информации министра, было утеряно около 25 700 голов крупного рогатого скота и 322 600 свиней. Лут отметила, что восстановление поголовья возможно: это можно сделать на уже существующих животноводческих комплексах, увеличив их загрузку при соблюдении санитарных норм, или построив новый свиноводческий комплекс.

Снижение производства в Курской области скажется и на общем объёме производства свинины в стране. Ожидался рост на 4% в этом году, однако из-за сложной ситуации в регионе фактически показатели останутся на уровне прошлого года — около 6 миллионов тонн.