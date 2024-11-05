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Регион
5 ноября, 08:06

Уфимец дошёл до Верховного суда Башкирии из-за отказа салона сделать ему маникюр

В Башкирии 25-летний уфимец дошёл до Верховного суда республики с заявлением на салон красоты, который отказался делать ему маникюр. Об инциденте рассказывает телеграм-канал Mash Batash.

Мужчина заявил, что сотрудники салона не стали проводить процедуру без объяснений причин. Недовольный обратился в полицию и управление Роспотребнадзора. Он уверен, что его невероятная история должна заинтересовать судей. Иск был удовлетворён и студию обязали сделать несчастному маникюр, а также выплатить 1500 рублей компенсации. Хозяева же против данного решения и хотят продолжать судиться.

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Недавно суд в Перми отказался считать слово «овца» оскорблением. Истцом в громком деле выступала местная жительница, которая поругалась с подругой и, услышав в свой адрес «овца», оскорбилась.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / JuliyaR

Николай Рюмин
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