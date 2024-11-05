Уфимец дошёл до Верховного суда Башкирии из-за отказа салона сделать ему маникюр

В Башкирии 25-летний уфимец дошёл до Верховного суда республики с заявлением на салон красоты, который отказался делать ему маникюр. Об инциденте рассказывает телеграм-канал Mash Batash .

Мужчина заявил, что сотрудники салона не стали проводить процедуру без объяснений причин. Недовольный обратился в полицию и управление Роспотребнадзора. Он уверен, что его невероятная история должна заинтересовать судей. Иск был удовлетворён и студию обязали сделать несчастному маникюр, а также выплатить 1500 рублей компенсации. Хозяева же против данного решения и хотят продолжать судиться.