Слой снега в Москве стал самым большим для начала ноября в XXI веке
Снегопад в Москве. Обложка © Life.ru
Снежный покров на ведущей метеостанции Москвы вырос до восьми процентов. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.
В понедельник и в ночь на вторник в столичном регионе шел снег. Местами он осел, а на востоке Подмосковья его высота увеличилась, уточнила она.
«На Балчуге снежный покров высотой 3 сантиметра только сформировался, в МГУ высота снега сохранилась на уровне 6 сантиметров», — написала Позднякова.
Метеоролог отметила, что максимальной высоты снежные покровы достигли в Подмосковье, там лежит уже 10 сантиметров снега. К слову, такие показатели в начале ноября — рекордные для XXI века.
С приходом ноября в Москве заметно похолодало, что наводит на мысль о необходимости одеться потеплее. Однако следует подготовиться перед походом в ТЦ в том числе и морально. Так как куртки дешевле 40 тысяч рублей там можно и не отыскать.