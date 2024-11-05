Слой снега в Москве стал самым большим для начала ноября в XXI веке

Снежный покров на ведущей метеостанции Москвы вырос до восьми процентов. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

В понедельник и в ночь на вторник в столичном регионе шел снег. Местами он осел, а на востоке Подмосковья его высота увеличилась, уточнила она.

«На Балчуге снежный покров высотой 3 сантиметра только сформировался, в МГУ высота снега сохранилась на уровне 6 сантиметров», — написала Позднякова.

Метеоролог отметила, что максимальной высоты снежные покровы достигли в Подмосковье, там лежит уже 10 сантиметров снега. К слову, такие показатели в начале ноября — рекордные для XXI века.