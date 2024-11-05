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5 ноября, 08:39

Слой снега в Москве стал самым большим для начала ноября в XXI веке

Снегопад в Москве. Обложка © Life.ru

Снегопад в Москве. Обложка © Life.ru

Снежный покров на ведущей метеостанции Москвы вырос до восьми процентов. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

В понедельник и в ночь на вторник в столичном регионе шел снег. Местами он осел, а на востоке Подмосковья его высота увеличилась, уточнила она.

«На Балчуге снежный покров высотой 3 сантиметра только сформировался, в МГУ высота снега сохранилась на уровне 6 сантиметров», — написала Позднякова.

Метеоролог отметила, что максимальной высоты снежные покровы достигли в Подмосковье, там лежит уже 10 сантиметров снега. К слову, такие показатели в начале ноября — рекордные для XXI века.

В начале ноября снег засыпет почти всю территорию России
В начале ноября снег засыпет почти всю территорию России

С приходом ноября в Москве заметно похолодало, что наводит на мысль о необходимости одеться потеплее. Однако следует подготовиться перед походом в ТЦ в том числе и морально. Так как куртки дешевле 40 тысяч рублей там можно и не отыскать.

Мария Любицкая
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