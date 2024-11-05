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Регион
5 ноября, 09:11

СК установил обстоятельства хищения 24 объектов недвижимости Минобороны в Москве

СК установил обстоятельства хищения имущественного комплекса Минобороны в Москве, сообщили в пресс-службе Следкома. Расследование ведётся в рамках дела против экс-начальника управления проблемных активов «Главного управления обустройства войск» Николая Грачёва, бывшего конкурсного управляющего «Строительного управления Московского региона» Алексея Асташкина, Евгения Потапова и предпринимателя Сергея Овчинникова.

Согласно полученным данным, в 2021 году Грачёв совместно с Асташкиным под руководством Овчинникова признали банкротство предприятия ОАО «Строительное управление Московского региона». После чего организовали подложные торги, тем самым похитив имущественный комплекс в Москве. На его территории находилось 24 объекта на сумму свыше 700 миллионов рублей.

«Овчинников объявлен в розыск. Грачев, Асташкин и Потапов находятся под стражей», — говорится в сообщении.

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Напомним, что все три бизнесмена смогли выкрасть у Минобороны РФ комплекс за 244 миллиона рублей. Грачёв, Асташкин и Потапов в ходе процедуры банкротства предприятия «Строительное управление Московского региона» организовали подложные торги. Сейчас все находятся под стражей.

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Life.ru

Мария Любицкая
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