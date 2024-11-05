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5 ноября, 09:35

В Санкт-Петербурге мужчина поужинал грибами и попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге грибной ужин закончился для жителя Архангельска острым отравлением и госпитализацией. После ухудшения самочувствия мужчину отправили в Боткинскую больницу, где ему поставили диагноз «острое отравление».

Как пишет «Фонтанка», спустя время мужчину перевели в реанимационное отделение в НИИ Джанелидзе. Медики заявили, что пострадавшего привезли в тяжёлом состоянии. Что за грибы он употребил, пока неизвестно.

В Пенсильвании 11 человек были доставлены в больницу из-за отравления грибами
В Пенсильвании 11 человек были доставлены в больницу из-за отравления грибами

Подобные случаи в Санкт-Петербурге не редкость. Ранее Life.ru рассказал, как там же местная жительница решила поесть грибов, после чего уехала в больницу на скорой помощи с отравлением.

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Life.ru

Мария Любицкая
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