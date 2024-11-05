В Санкт-Петербурге мужчина поужинал грибами и попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге грибной ужин закончился для жителя Архангельска острым отравлением и госпитализацией. После ухудшения самочувствия мужчину отправили в Боткинскую больницу, где ему поставили диагноз «острое отравление».

Как пишет «Фонтанка», спустя время мужчину перевели в реанимационное отделение в НИИ Джанелидзе. Медики заявили, что пострадавшего привезли в тяжёлом состоянии. Что за грибы он употребил, пока неизвестно.