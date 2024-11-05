Неадекватная мать пырнула ножом в грудь засидевшуюся в гостях 14-летнюю подругу дочери

Жительница Краснодарского края ударила 14-летнюю подругу дочери ножом за то, что та засиделась у них в гостях. Как сообщает Kub Mash, инцидент произошёл, когда девочки находились в комнате.

Пострадавшая девочка. Фото © Telegram / Kub Mash

По данным телеграм-канала, неадекватная мамаша ворвалась в комнату с криками, требуя, чтобы подруга дочери уходила домой. Она стала размахивать ножом перед девочкой. Когда в комнату зашла компания друзей, женщина ударила подругу дочери ножом в грудь. Позже она заявила, что якобы не хотела этого делать, мол, всё произошло случайно.

В итоге девочку госпитализировали. После оказания медицинской помощи её отправили домой.