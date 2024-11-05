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5 ноября, 09:15

Неадекватная мать пырнула ножом в грудь засидевшуюся в гостях 14-летнюю подругу дочери

Kub Mash: Жительница Краснодарского края ударила 14-летнюю подругу дочери ножом

Жительница Краснодарского края ударила 14-летнюю подругу дочери ножом за то, что та засиделась у них в гостях. Как сообщает Kub Mash, инцидент произошёл, когда девочки находились в комнате.

Пострадавшая девочка. Фото © Telegram / Kub Mash

Пострадавшая девочка. Фото © Telegram / Kub Mash

По данным телеграм-канала, неадекватная мамаша ворвалась в комнату с криками, требуя, чтобы подруга дочери уходила домой. Она стала размахивать ножом перед девочкой. Когда в комнату зашла компания друзей, женщина ударила подругу дочери ножом в грудь. Позже она заявила, что якобы не хотела этого делать, мол, всё произошло случайно.

В итоге девочку госпитализировали. После оказания медицинской помощи её отправили домой.

А ранее Life.ru сообщал, что жительница Красноярского края предстанет перед судом за попытку убить 11-летнего сына изощрённым способом. В пьяном виде она сначала избила мальчика кочергой за его замечание про алкоголь, а после заставила его выпить чистящее средство.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / rootstock

Наталья Демьянова
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