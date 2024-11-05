Ветеран ГРУ раскрыл главную задачу российской военной разведки

Российская военная разведка намерена узнать возможную реакцию США и НАТО на разгром ВСУ. В данный момент это главная задача, заявил ветеран ГРУ Владимир Винокуров. Сегодня, 5 ноября, Главное разведывательное управление Генерального штаба ВС РФ отмечает своё 106-летие.

«Важнейшей задачей военной разведки на сегодня является вскрытие возможной реакции главного противника на разгром ВСУ, планов и намерений по возможному использованию объединенных вооруженных сил НАТО после достижения Россией целей СВО», — заявил Винокуров РИА «Новости».

День военного разведчика отмечается 5 ноября, так как в эту дату в 1918 году в Петрограде в составе Полевого штаба Реввоенсовета Советской Республики было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов Красной армии. После нескольких переименований в 1953 году оно стало называться Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооружённых сил СССР или сокращённо ГРУ СССР.