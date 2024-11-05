Украинские вузы начали блокировать Telegram
«Инсайдер»: В украинских вузах, включая КНУ имени Шевченко, блокируют Telegram
На Украине вузы начали блокировать мессенджер Telegram. В частности, речь идёт о крупнейшем высшем учебном заведении страны — Киевском национальном университете (КНУ) имени Тараса Шевченко, сообщает издание «Инсайдер».
В приказе ректора КНУ эта мера объясняется тем, что вуз является объектом критической инфраструкруры. Документ вводит запрет с 11 ноября на установку и использование «Телеграма» на всех служебных устройствах сотрудников, а также на любых гаджетах, которые используются в служебных целях. Также в приказе говорится о необходимости удалить все учётные записи в мессенджере, в том числе каналы и боты. При этом центр коммуникации вуза должен в течение месяца предложить альтернативные платформы для коммуникации со студентами и абитуриентами.
По данным «Инсайдер», КНУ — не единственный украинский вуз, где начали блокировать Telegram.
Ранее украинским чиновникам и военным официально запретили пользоваться Telegram. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). 19 сентября состоялось заседание Национального координационного центра кибербезопасности СНБО, который и потребовал ограничить использование мессенджера в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.
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