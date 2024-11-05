Украинские вузы начали блокировать Telegram

В приказе ректора КНУ эта мера объясняется тем, что вуз является объектом критической инфраструкруры. Документ вводит запрет с 11 ноября на установку и использование «Телеграма» на всех служебных устройствах сотрудников, а также на любых гаджетах, которые используются в служебных целях. Также в приказе говорится о необходимости удалить все учётные записи в мессенджере, в том числе каналы и боты. При этом центр коммуникации вуза должен в течение месяца предложить альтернативные платформы для коммуникации со студентами и абитуриентами.