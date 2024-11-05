Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 09:52

Украинские вузы начали блокировать Telegram

«Инсайдер»: В украинских вузах, включая КНУ имени Шевченко, блокируют Telegram

На Украине вузы начали блокировать мессенджер Telegram. В частности, речь идёт о крупнейшем высшем учебном заведении страны — Киевском национальном университете (КНУ) имени Тараса Шевченко, сообщает издание «Инсайдер».

В приказе ректора КНУ эта мера объясняется тем, что вуз является объектом критической инфраструкруры. Документ вводит запрет с 11 ноября на установку и использование «Телеграма» на всех служебных устройствах сотрудников, а также на любых гаджетах, которые используются в служебных целях. Также в приказе говорится о необходимости удалить все учётные записи в мессенджере, в том числе каналы и боты. При этом центр коммуникации вуза должен в течение месяца предложить альтернативные платформы для коммуникации со студентами и абитуриентами.

По данным «Инсайдер», КНУ — не единственный украинский вуз, где начали блокировать Telegram.

Буданов* призвал «офизичить» телеграм-каналы на Украине
Буданов* призвал «офизичить» телеграм-каналы на Украине

Ранее украинским чиновникам и военным официально запретили пользоваться Telegram. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). 19 сентября состоялось заседание Национального координационного центра кибербезопасности СНБО, который и потребовал ограничить использование мессенджера в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • Telegram
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar