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5 ноября, 09:29

«Невнятный вброс»: В Кремле отреагировали на статью об «операции ГРУ» со взрывающими посылками

Песков назвал невнятным вбросом статью WSH об «операции ГРУ» со взрывчаткой в ЕС

В Москве отвергают обвинения в причастности военной разведки России к пересылке взрывчатых веществ курьерскими службами в страны Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую статью The Wall Street Journal.

«И упомянутое издание, и другие издания, достаточно уважаемые, очень часто такие невнятные вбросы информационные осуществляют, которые всегда не подкрепляются сколько-либо достоверной информацией», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее в WSJ вышла публикация, где утверждается, что пересылка взрывчатых веществ являлась некой тайной операцией РФ. В конце октября Национальная прокуратура Польши сообщила о задержании четырёх членов действовавшей в Евросоюзе и Британии диверсионной группы, которых подозревают в пересылке взрывчатых веществ курьерскими службами. По версии следствия, эти посылки самовоспламенялись или взрывались при наземной или воздушной транспортировке. Варшава считает, что целью злоумышленников была отправка таких посылок в США и Канаду. До этого с аналогичными бездоказательными обвинениями в адрес РФ выступала газета Financial Times.

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Александр Юнашев
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