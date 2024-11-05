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5 ноября, 10:11

Комитет СФ поддержал ратификацию договора о всеобъемлющем партнёрстве РФ и КНДР

Комитет Совфеда по международным делам одобрил и порекомендовал ратифицировать договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

Соответствующий документ был подписан ещё 19 июня на встрече в Пхеньяне. А 14 октября его направили в Государственную Думу на ратификацию президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно положениям договора, при вооружённом нападении на одну страну, другая обязана оказать помощь.

Путин внёс в Госдуму проект ратификации договора о партнёрстве России и КНДР
Путин внёс в Госдуму проект ратификации договора о партнёрстве России и КНДР

Напомним, в июне Путин принял предложение МИД РФ о подписании договора о стратегическом партнёрстве с КНДР. В распоряжении говорилось, что Министерству иностранных дел разрешено вносить в проект договора коррективы, не имеющие принципиального характера. Кроме того, там указано, что договор целесообразно подписать на высшем уровне.

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Shutterstock / FOTODOM / Caminhos me Levem

Николай Рюмин
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