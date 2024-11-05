Комитет СФ поддержал ратификацию договора о всеобъемлющем партнёрстве РФ и КНДР

Комитет Совфеда по международным делам одобрил и порекомендовал ратифицировать договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

Соответствующий документ был подписан ещё 19 июня на встрече в Пхеньяне. А 14 октября его направили в Государственную Думу на ратификацию президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно положениям договора, при вооружённом нападении на одну страну, другая обязана оказать помощь.