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5 ноября, 10:31

В Минобороны заявили, что Киев не сможет создать грязную бомбу в тайне

Киевский режим может устроить провокацию, связанную с возможностью создания и применения грязной бомбы, однако скрытно такое провернуть невозможно. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Учитывая существующую сеть международных информационных систем радиационного мониторинга, а также потенциал аккредитованных МАГАТЭ радиохимических лабораторий, которые достоверно определят характер подорванного устройства и его изотопный состав, скрытное проведение подобной акции невозможно», — говорится в сообщении.

Генерал-лейтенант добавил, что Минобороны продолжает пристально следить за радиационными колебаниями, а также химической и биологической обстановкой.

«Часики тикают»: У Киева есть всё для создания грязной бомбы, считает Медведев
«Часики тикают»: У Киева есть всё для создания грязной бомбы, считает Медведев

Недавно лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что применение Киевом «грязной бомбы» против России приведёт к ответной реакции, в результате которой Украина исчезнет. При этом белорусский президент сомневается в реальности намерений Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SvedOliver

Николай Рюмин
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