В Минобороны заявили, что Киев не сможет создать грязную бомбу в тайне
Киевский режим может устроить провокацию, связанную с возможностью создания и применения грязной бомбы, однако скрытно такое провернуть невозможно. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Учитывая существующую сеть международных информационных систем радиационного мониторинга, а также потенциал аккредитованных МАГАТЭ радиохимических лабораторий, которые достоверно определят характер подорванного устройства и его изотопный состав, скрытное проведение подобной акции невозможно», — говорится в сообщении.
Генерал-лейтенант добавил, что Минобороны продолжает пристально следить за радиационными колебаниями, а также химической и биологической обстановкой.
Недавно лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что применение Киевом «грязной бомбы» против России приведёт к ответной реакции, в результате которой Украина исчезнет. При этом белорусский президент сомневается в реальности намерений Украины.
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