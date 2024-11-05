В Минобороны заявили, что Киев не сможет создать грязную бомбу в тайне

Киевский режим может устроить провокацию, связанную с возможностью создания и применения грязной бомбы, однако скрытно такое провернуть невозможно. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Учитывая существующую сеть международных информационных систем радиационного мониторинга, а также потенциал аккредитованных МАГАТЭ радиохимических лабораторий, которые достоверно определят характер подорванного устройства и его изотопный состав, скрытное проведение подобной акции невозможно», — говорится в сообщении.