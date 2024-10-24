Лукашенко раскрыл, какой шаг Киева сотрёт Украину с лица земли
Лукашенко: Применение «грязной бомбы» Киевом приведёт к исчезновению Украины
Применение Киевом «грязной бомбы» против России приведёт к ответной реакции, в результате которой Украина исчезнет. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
Лукашенко выразил мнение, что западные страны стремятся к ядерной эскалации, так как у них нет других вариантов. Подобным образом он прокомментировал слухи о том, что Украина стоит перед выбором: или вступление в НАТО, или создание ядерного оружия.
При этом белорусский президент сомневается в реальных намерениях Украины разрабатывать ядерное оружие, отметив, что Владимир Зеленский «не такой уж смелый» для этого. Также Лукашенко призвал Киев задуматься о последствиях.
«Что, Россия рухнет от того, что ты «грязную бомбу» сбросишь, даже на Москву? Нет, Россия не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет», — резюмировал он.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с Дональдом Трампом поднял вопрос о ядерном оружии для Украины. По словам Зеленского, альтернативой этому является вступление в НАТО. Позже в Незалежной заявили, что могут создать ядерную бомбу за пару недель.
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