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24 октября, 01:30

Лукашенко раскрыл, какой шаг Киева сотрёт Украину с лица земли

Лукашенко: Применение «грязной бомбы» Киевом приведёт к исчезновению Украины

Применение Киевом «грязной бомбы» против России приведёт к ответной реакции, в результате которой Украина исчезнет. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Лукашенко выразил мнение, что западные страны стремятся к ядерной эскалации, так как у них нет других вариантов. Подобным образом он прокомментировал слухи о том, что Украина стоит перед выбором: или вступление в НАТО, или создание ядерного оружия.

При этом белорусский президент сомневается в реальных намерениях Украины разрабатывать ядерное оружие, отметив, что Владимир Зеленский «не такой уж смелый» для этого. Также Лукашенко призвал Киев задуматься о последствиях.

«Что, Россия рухнет от того, что ты «грязную бомбу» сбросишь, даже на Москву? Нет, Россия не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет», — резюмировал он.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с Дональдом Трампом поднял вопрос о ядерном оружии для Украины. По словам Зеленского, альтернативой этому является вступление в НАТО. Позже в Незалежной заявили, что могут создать ядерную бомбу за пару недель.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Цейко
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