Раненым в зоне СВО бойцам перелили более 26 тысяч литров крови

Приближенным к фронту медицинским организациям отправили более 22 тысяч литров компонентов крови за время ведения боевых действий. Также за время спецоперации российским бойцам перелили более 26 литров крови в стационарах военных госпиталей. Об этом рассказала заместитель министра обороны РФ Анна Цивилёва.

«Только за время ведения боевых действий в военно-медицинские организации и подразделения, максимально приближенные к полю боя, Военно-медицинской академией имени Кирова, военными госпиталями было отправлено свыше 22 тысяч литров компонентов крови, и свыше 26 тысяч литров крови было перелито раненым в стационарах военных госпиталей», — сказала Цивилёва на форуме Службы крови.