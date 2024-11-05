Раненым в зоне СВО бойцам перелили более 26 тысяч литров крови
Замминистра обороны РФ Цивилёва: Раненым на СВО перелили 26 тысяч литров крови
Приближенным к фронту медицинским организациям отправили более 22 тысяч литров компонентов крови за время ведения боевых действий. Также за время спецоперации российским бойцам перелили более 26 литров крови в стационарах военных госпиталей. Об этом рассказала заместитель министра обороны РФ Анна Цивилёва.
«Только за время ведения боевых действий в военно-медицинские организации и подразделения, максимально приближенные к полю боя, Военно-медицинской академией имени Кирова, военными госпиталями было отправлено свыше 22 тысяч литров компонентов крови, и свыше 26 тысяч литров крови было перелито раненым в стационарах военных госпиталей», — сказала Цивилёва на форуме Службы крови.
Ранее Цивилёва сообщила, что к середине следующего года в России планируют сдать 19 современных военных госпиталей. Для военно-медицинских учреждений, которые нуждаются в модернизации, будут созданы программы реновации.
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