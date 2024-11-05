Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 12:43

Раненым в зоне СВО бойцам перелили более 26 тысяч литров крови

Замминистра обороны РФ Цивилёва: Раненым на СВО перелили 26 тысяч литров крови

Приближенным к фронту медицинским организациям отправили более 22 тысяч литров компонентов крови за время ведения боевых действий. Также за время спецоперации российским бойцам перелили более 26 литров крови в стационарах военных госпиталей. Об этом рассказала заместитель министра обороны РФ Анна Цивилёва.

«Только за время ведения боевых действий в военно-медицинские организации и подразделения, максимально приближенные к полю боя, Военно-медицинской академией имени Кирова, военными госпиталями было отправлено свыше 22 тысяч литров компонентов крови, и свыше 26 тысяч литров крови было перелито раненым в стационарах военных госпиталей», — сказала Цивилёва на форуме Службы крови.

Ранее Цивилёва сообщила, что к середине следующего года в России планируют сдать 19 современных военных госпиталей. Для военно-медицинских учреждений, которые нуждаются в модернизации, будут созданы программы реновации.

Цивилёва вручила награды «Отец Героя» и премию «Окопная свеча» в Москве
Цивилёва вручила награды «Отец Героя» и премию «Окопная свеча» в Москве
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ANURAKE SINGTO-ON

Полина Никифорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar