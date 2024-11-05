На казахстанско-российской границе скопилось примерно 280 грузовых автомобилей

На пропускном пункте «Курмангазы» казахстано-российской границы скопилось около 280 грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба комитета государственных доходов Министерства финансов республики.

«Причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе «Атырау — Астрахань», что привело к резкому увеличению количества транспортных средств», — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

Уточняется, что пропускная способность пункта — 200 автомобилей в сутки. В то же время через «Курмангазы» ежедневно проходит не менее 250-300 транспортных средств. На данный момент прилагаются все усилия для минимизации задержек и разрешения ситуации.