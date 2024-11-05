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5 ноября, 10:51

На казахстанско-российской границе скопилось примерно 280 грузовых автомобилей

На пропускном пункте «Курмангазы» казахстано-российской границы скопилось около 280 грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба комитета государственных доходов Министерства финансов республики.

«Причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе «АтырауАстрахань», что привело к резкому увеличению количества транспортных средств»,говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

Уточняется, что пропускная способность пункта — 200 автомобилей в сутки. В то же время через «Курмангазы» ежедневно проходит не менее 250-300 транспортных средств. На данный момент прилагаются все усилия для минимизации задержек и разрешения ситуации.

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А ранее Life.ru рассказывал, как две фуры столкнулись и загорелись под Казанью. Жёсткая авария привела к блокировке трассы М7. Примечательно, что тушение огня осложнялось сильным ветром, пламя успело перекинуться ещё и на соседние авто.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Мария Любицкая
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