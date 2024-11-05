Минобороны: На Украине потеряли 68 источников ионизирующего излучения

На Украине потеряли 68 источников радиоактивного излучения. Об этом на брифинге Минобороны РФ заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. По его словам, данный факт, изложенный премьеру Денису Шмыгалю, вызывает особую настороженность.

«В нём сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных, которые находились в Институте метрологии в населённом пункте Липцы Харьковской области», — сказал генерал-лейтенант.

Он добавил, что Украина является одним из главных импортёров отработанного радиоактивного топлива. По оценкам экспертов, Киев сейчас не сможет создать ядерный боеприпас, им хватит ресурсов лишь на грязную бомбу.