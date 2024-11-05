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Регион
5 ноября, 11:08

МЧС: Самолёт Ил-76 эвакуирует из Ливана сто россиян

Самолёт Ил-76 эвакуирует из Ливана на родину сто россиян. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ. На видео — наши сограждане в салоне воздушного судна.

Эвакуация россиян из Ливана. Видео © Telegram / МЧС России

«Эвакуация проводится по указанию Президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова», — говорится в сообщении.

Удар израильской авиации по югу Ливана унёс жизни нескольких журналистов
Удар израильской авиации по югу Ливана унёс жизни нескольких журналистов

Недавно авиация Израиля нанесла удар по трёхэтажному жилому дому в поселении Сарафанд в Южном Ливане. Здание оказалось полностью разрушено, под завалами погибли 15 человек. В основном, там были женщины и дети.

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Telegram / МЧС России

Николай Рюмин
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