МЧС: Самолёт Ил-76 эвакуирует из Ливана сто россиян

Самолёт Ил-76 эвакуирует из Ливана на родину сто россиян. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ. На видео — наши сограждане в салоне воздушного судна.

Эвакуация россиян из Ливана. Видео © Telegram / МЧС России

«Эвакуация проводится по указанию Президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова», — говорится в сообщении.