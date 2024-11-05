«Уралвагонзавод» отправил новые модернизированные «Солнцепёки» в зону СВО
ТОС-1А «Солнцепёк». Обложка © ТАСС / Александр Река
«Уралвагонзавод» (входит в Ростех) провела серьёзную модернизацию тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк». Очередная партия уже поставлена в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе производителя.
«Перед отправкой заказчику техника прошла пробеговые испытания, в ходе которых специалисты проверили качество монтажа, работу механизмов и приборов. Ходовые качества «Солнцепёков» оценивали в различных дорожных условиях», — сообщили в УВЗ, передаёт ТАСС.
Уточняется, что количество выпущенных «Солнцепёков» было увеличено. Наращивание объёмов произошло за счёт расширения производственных мощностей, найма дополнительного персонала и перехода на круглосуточный и двухсменный график.
А ранее Life.ru писал, что ВСУ потеряли за сутки свыше 150 человек в Курской области. По данным Минобороны РФ, российские военные также уничтожили боевую машину пехоты, пять автомобилей и станцию РЭБ.