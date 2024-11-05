В Ногинске мужчина заживо сжёг собственную супругу
В Подмосковье мужчина в ходе ссоры облил жену бензином и поджёг, она погибла
Место поджога жены в Подмосковье. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области
В Подмосковном общежитии мужчина поссорился с женой, облил её бензином и поджог. Она умерла в реанимации. Правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба областного главка СК РФ.
«Задержан 33-летний мужчина. Он подозревается в убийстве своей жены, совершённом с особой жестокостью. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед городским судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в ведомстве.
Недавно в Красноярском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение и подготовила для передачи в суд материалы дела, согласно которым женщина избила 11-летнего сына и принудила его попить бытовой химии. Женщина вину не признаёт.