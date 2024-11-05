В Ногинске мужчина заживо сжёг собственную супругу

В Подмосковном общежитии мужчина поссорился с женой, облил её бензином и поджог. Она умерла в реанимации. Правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба областного главка СК РФ.

«Задержан 33-летний мужчина. Он подозревается в убийстве своей жены, совершённом с особой жестокостью. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед городским судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в ведомстве.