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5 ноября, 11:43

В Ногинске мужчина заживо сжёг собственную супругу

В Подмосковье мужчина в ходе ссоры облил жену бензином и поджёг, она погибла

Место поджога жены в Подмосковье. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Место поджога жены в Подмосковье. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

В Подмосковном общежитии мужчина поссорился с женой, облил её бензином и поджог. Она умерла в реанимации. Правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба областного главка СК РФ.

«Задержан 33-летний мужчина. Он подозревается в убийстве своей жены, совершённом с особой жестокостью. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед городским судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в ведомстве.

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Недавно в Красноярском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение и подготовила для передачи в суд материалы дела, согласно которым женщина избила 11-летнего сына и принудила его попить бытовой химии. Женщина вину не признаёт.

Николай Рюмин
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