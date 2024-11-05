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5 ноября, 12:02

Песков объяснил Life.ru, почему на церемонии вручения верительных грамот не подали шампанское

Песков: Шампанского на вручении верительных грамот в Кремле не было

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву, что церемония вручения верительных грамот прошла «доковидному» протоколу из-за смягчения санитарных норм, а шампанское после неё не подали, так как «время к этому не располагает».

«Сейчас не было, но сейчас время не совсем располагает к этому», — ответил представитель Кремля в ответ на вопрос корреспондента о шампанском.

Дмитрий Песков — о церемонии вручения верительных грамот. Видео © Life.ru

Церемония вручения верительных грамот в Кремле – в объективе Life.ru
Церемония вручения верительных грамот в Кремле – в объективе Life.ru

Напомним, 5 ноября президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у новых послов, представляющих 28 стран. Мероприятие прошло в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца — впервые за 5 лет по «доковидному» протоколу. Обращаясь к дипломатам, Путин подчеркнул, что Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами.

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Life.ru

Александр Юнашев
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