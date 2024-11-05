Песков объяснил Life.ru, почему на церемонии вручения верительных грамот не подали шампанское

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву, что церемония вручения верительных грамот прошла «доковидному» протоколу из-за смягчения санитарных норм, а шампанское после неё не подали, так как «время к этому не располагает».

«Сейчас не было, но сейчас время не совсем располагает к этому», — ответил представитель Кремля в ответ на вопрос корреспондента о шампанском.

Дмитрий Песков — о церемонии вручения верительных грамот. Видео © Life.ru