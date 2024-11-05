Женщина пожаловалась в СК на видео со стриптизёром в кукле Лепса в Приморье
Неравнодушную женщину из Приморья возмутил откровенный танец ростовой куклы артиста Григория Лепса на вечеринке в офисе риелторской фирмы по случаю дня рождения сотрудницы. Дамочка заявила об этом в Следственный комитет, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».
Эротические пляски куклы Лепса. Видео © Telegram / «Осторожно, новости»
На вечеринку агентства недвижимости был приглашён аниматор в костюме Лепса, который поздравил именинницу и станцевал стриптиз. Ролик с мероприятия разместили в ВК сотрудники организации, на него и пожаловалась дамочка.
По мнению женщины, эротическое зрелище могли видеть несовершеннолетние. Одна из сотрудниц компании поделилась, что догадывается, кто именно настучал на вечеринку. Сейчас коллектив дискутирует на тему подачи встречного иска о клевете. Они уверяют, что во время плясок в конторе уже не было детей и никто не мог морально пострадать от плюшевого ловеласа.
Недавно глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила в СК России данные, подтверждающие появление во Владикавказе банды девочек-подростков. По её информации, юные преступницы в течение долгого срока избивают сверстниц в центре города и снимают это на видео.
Telegram / «Осторожно, новости»