Женщина пожаловалась в СК на видео со стриптизёром в кукле Лепса в Приморье

Неравнодушную женщину из Приморья возмутил откровенный танец ростовой куклы артиста Григория Лепса на вечеринке в офисе риелторской фирмы по случаю дня рождения сотрудницы. Дамочка заявила об этом в Следственный комитет, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Эротические пляски куклы Лепса. Видео © Telegram / «Осторожно, новости»

На вечеринку агентства недвижимости был приглашён аниматор в костюме Лепса, который поздравил именинницу и станцевал стриптиз. Ролик с мероприятия разместили в ВК сотрудники организации, на него и пожаловалась дамочка.

По мнению женщины, эротическое зрелище могли видеть несовершеннолетние. Одна из сотрудниц компании поделилась, что догадывается, кто именно настучал на вечеринку. Сейчас коллектив дискутирует на тему подачи встречного иска о клевете. Они уверяют, что во время плясок в конторе уже не было детей и никто не мог морально пострадать от плюшевого ловеласа.