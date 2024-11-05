Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции

На нефтеперерабатывающем заводе в Турции прогремел мощный взрыв, сообщает телеканал NTV. По его данным, инцидент произошёл на предприятии Tupras в городе Коджаэли, что расположен на северо-западе страны. Какой-либо информацией о пострадавших пока нет.

Кадры с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Турции. Видео © X / GazeteRealite

По словам мэра города Тахира Бююкакын, детонация произошла во время плановых учений на объекте. По его словам, впоследствии возник пожар, который был оперативно потушен. В настоящее время, добавил чиновник, поводов для паники нет.

По данным турецких СМИ, причиной взрыва стал трансформатор. Однако официально эту версию пока не подтвердили.