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5 ноября, 11:38

Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции

На нефтеперерабатывающем заводе в Турции прогремел мощный взрыв, сообщает телеканал NTV. По его данным, инцидент произошёл на предприятии Tupras в городе Коджаэли, что расположен на северо-западе страны. Какой-либо информацией о пострадавших пока нет.

Кадры с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Турции. Видео © X / GazeteRealite

По словам мэра города Тахира Бююкакын, детонация произошла во время плановых учений на объекте. По его словам, впоследствии возник пожар, который был оперативно потушен. В настоящее время, добавил чиновник, поводов для паники нет.

По данным турецких СМИ, причиной взрыва стал трансформатор. Однако официально эту версию пока не подтвердили.

А ранее сообщалось, что в Британии загорелся объект BAE Systems по производству ядерных подводных лодок. При пожаре пострадали два человека, их госпитализировали.

На химическом заводе в Германии вспыхнул пожар
На химическом заводе в Германии вспыхнул пожар
Обложка ©

Кадр из видео X / GazeteRealite

Наталья Демьянова
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