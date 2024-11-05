Погибшая в 36 лет оперная певица Ринчинова была на седьмом месяце беременности

Солистка филиала Мариинского театра в Северной Осетии Мария Ринчинова, которая погибла на 37-м году жизни, находилась на седьмом месяце беременности. Об этом рассказал её муж Найдан в беседе с aif.ru.

«Была беременность, седьмой месяц. Врачи не смогли спасти ни ребенка, ни Машу», – сказал супруг.

Известно, что Ринчиновой было 36 лет. Её карьера развивалась стремительно: в 2023 году Мария стала солисткой труппы, дебютировав в роли няни в опере «Евгения Онегина», после чего очаровала зрителей ролями бабушки в «Снежной Королеве» и Риты Осяниной в «Зори здесь тихие».