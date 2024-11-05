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5 ноября, 15:21

Варенье из шишек оказалось одним из самых популярных в РФ, несмотря на высокую стоимость

Исследование: Наиболее продаваемым вареньем России оказалось малиновое

5 ноября в России отмечается День варенья, поэтому аналитики решили выяснить, какое лакомство пользуется особой популярностью у жителей нашей страны. Как оказалось, чаще всего россияне покупают малиновое варенье.

Согласно исследованию, результаты которого публикует «Газета.ru», малиновое варенье выбирают 34% россиян. На втором месте с 28% — клубничное, а замыкает тройку лидеров лакомство из сосновых шишек, которое покупают девять процентов граждан.

Семь процентов участников исследования отдают предпочтение вишнёвому десерту, пять — абрикосовому, четыре процента не откажутся от смородинового, а два процента россиян в восторге от черничного лакомства. На остальные виды варенья совокупно приходится девять процентов.

Кстати, варенье из сосновых шишек признано самым дорогим — банка в среднем стоит 437 руб. Далее по средней стоимости следуют брусничное (410 руб.), персиковое (348 руб.) и облепиховое (325 руб.) лакомства.

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Ранее профессор раскрыла чудодейственные свойства малинового варенья. По словам эксперта, малина богата витаминами и может оказать благоприятное влияние на здоровье человека.

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freepik

Борис Эльфанд
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