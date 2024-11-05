Варенье из шишек оказалось одним из самых популярных в РФ, несмотря на высокую стоимость

5 ноября в России отмечается День варенья, поэтому аналитики решили выяснить, какое лакомство пользуется особой популярностью у жителей нашей страны. Как оказалось, чаще всего россияне покупают малиновое варенье.

Согласно исследованию, результаты которого публикует «Газета.ru», малиновое варенье выбирают 34% россиян. На втором месте с 28% — клубничное, а замыкает тройку лидеров лакомство из сосновых шишек, которое покупают девять процентов граждан.

Семь процентов участников исследования отдают предпочтение вишнёвому десерту, пять — абрикосовому, четыре процента не откажутся от смородинового, а два процента россиян в восторге от черничного лакомства. На остальные виды варенья совокупно приходится девять процентов.

Кстати, варенье из сосновых шишек признано самым дорогим — банка в среднем стоит 437 руб. Далее по средней стоимости следуют брусничное (410 руб.), персиковое (348 руб.) и облепиховое (325 руб.) лакомства.